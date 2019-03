Ausstellung in Bützow : Das Dunkle zieht ihn an

Moritz Wittenburg stellt zum ersten Mal allein aus – im Krummen Haus.

von Frank Liebetanz

05. März 2019, 12:00 Uhr

Unter einem seiner Ge,mälde sitzt Moritz Wittenburg auf einem Hocker. Gerade hat er mit Frank Chlouba vom Kunsthaus Bützow das letzte Bild im Krummen Haus aufgehängt. Nun reibt sich der junge Mann, der aus Bützow stammt, nervös die Hände. Er spricht sehr leise, beugt sich bei Wiederholungen nach vorn. Der 21-Jährige hat seine Bilder bisher nur auf Gruppenausstellungen gezeigt, heute ab 19 Uhr zeigt er bis zum 26. April seine Werke allein unter dem Titel „Abel“.

„Maler wie Franz von Stuck, Odd Nerdrum und Odilon Redon gehören zu meinen künstlerischen Vorbildern“, heißt es auf seiner Homepage. Er sieht sich als Vertreter des Symbolismus, also einer Kunstrichtung, die ihren Inhalt in Symbolen wiedergibt. So richtig, wie er es ausdrückt, hat er seine Leidenschaft erst vor zwei bis drei Jahren entdeckt. Die Kunst bedeutet ihm allerdings schon sehr lange eine Menge. Bereits als Schüler hat er Ausstellungen im Krummen Haus besucht. Das kommt bei Kindern und Jugendlichen selten.

Sabine Prescher vom Team der Einrichtung kennt den jungen Mann noch als Kind und Bücherei-Leser. Sie freut sich, dass mit Wittenburgs Werken eine Ausstellung im Flur und im ersten Stock zu sehen ist. Zu sehen sind Gemälde, Zeichnungen und Fotos. „Die meisten sind düster. Das gefällt mir einfach viel mehr. Freundlichkeit in der Kunst mag ich nicht so“, sagt der junge Künstler. Er hat ein Jahr an einer privaten Kunstschule im Schwarzwald gelernt, will in Kiel Kunst studieren. Dazu muss er im Sommer die Prüfung bestehen. „Die meisten Bilder habe ich in den vergangenen Monaten gemalt. Vor allem wegen dieser Ausstellung“, erläutert der 21-Jährige.

Frank Chlouba, Bützower Maler, zeigt sich sehr angetan von Wittenburgs Kunst. „Suchend, düster und provozierend“ nennt er Bilder, die einen Heiligenschein mit einem Schwert kombinieren oder auch mal mit nacktem Busen. „Manchmal ist das auch schwere Kost“, meint der im Vergleich ältere Künstler. Denn Rot als Farbe sei immer bedrohlich. Da stimmt der junge Mann zu.

Oft wählt er religiöse Motive. „Aber nicht, weil ich religiös bin“, erklärt Moritz Wittenburg. Er sei von verschiedenen Mythologien, aber auch vom Christen- und Judentum fasziniert. Von allem Mythischen, auch seiner Ästhetik.

„Die Bilder kommen aus meinem Kopf“, sagt der junge Künstler. Manchmal sei er selbst überrascht, dass nicht das rauskomme, was er sich vorgestellt habe. Am ehesten gelinge ihm das bei den Zeichnungen. Auffällig ist, dass er kleine Formate wählt. Der Grund: Er hat noch zu wenig Platz zum Malen, und große Leinwände sind teuer.

Die erste Allein-Ausstellung vor der Brust, das kann schon nervös machen. Auf der anderen Seite freut sich Wittenburg, Freunde wiederzusehen. Ein paar hat er sogar zur Eröffnung der Ausstellung eingeladen.