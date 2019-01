Bützow : Die „Friseure“ vom Bauhof

von raba

23. Januar 2019, 20:16 Uhr

Motorsägen kreischen, ein Schredder rattert – Mitarbeiter des Bützower Bauhofs nutzen die kalte Witterung für Pflegearbeiten am städtischen Baumbestand. Gestern wurden die Weiden in der Wismarschen Straße gekröpft. Für diese Arbeiten gibt es eine Richtlinie, die „die Art der Pflege und die Pflegeintervalle festlegt“, so Stadtsprecherin Katja Voß. „Die Pflegeintervalle richten sich vor allem nach dem Alter und dem Standort des Baumes.“ Zusätzlich werden vor allem die rund 1600 Straßenbäume regelmäßig begutachtet und bei Bedarf Pflegearbeiten durchgeführt.