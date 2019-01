Die schönsten Langohren

30. Rammlerschau am Wochenende in Satow

von Ralf Badenschier

15. Januar 2019, 07:39 Uhr

Zu Ostern sind Hasen wichtiger denn je, vor allem bei Kindern. Züchter hingegen haben unabhängig vom Kalender immer mit den Tieren zu tun. Und besonders schöne Exemplare zeigen sie gern der Öffentlichkeit und anderen Züchtern. So auch der Kaninchenzuchtverein M 38 „6 Birken“ Satow und Umgebung. Der Verein lädt am Wochenende zur 30. Rammlerschau nach Satow ein. Die Schau wird am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr im Vereinsheim im Birkenweg 4 stattfinden. Etwa 100 Rammler der verschiedensten Rassen und Farbenschläge können dann nicht nur von Gästen und Züchtern angeschaut werden, die werden sich auch den kritischen Blicken der Juroren des Leistungsvergleiches stellen.

Die männlichen Tiere der Kaninchen werden Rammler genannt. „Diese edlen Tiere sind besonders wichtig für die Vererbung guter Rassemerkmale und werden von den Preisrichtern mit kritischen Augen beurteilt“, weiß Edwin Schmidt, der die Ausstellung leiten wird.

Edwin Schmidt erklärt weiterhin, dass die Rammler nicht einfach dort ausgestellt werden. Es ist viel Vorarbeit nötig. „Eine sorgfältige Auswahl der Tiere erfordert auch oftmals das richtige Fingerspitzengefühl der Züchter. Eine besondere Pflege der Ausstellungstiere muss sein, diese Tiere müssen gewogen und schaufertig gemacht werden“, weiß der Experte. Und die Tiere, die besonders gut bewertet werden, erhalten einen Siegerpreis beziehungsweise Ehrenpreise für vorzügliche Bewertungen. Rammlerschauen finden in der Regel am Ende eines Zuchtjahres statt. „Die Tiere sind dann in der Blüte ihres Lebens“, sagt Edwin Schmidt. Die Tiere, die während der Schau am Wochenende ausgestellt werden, nahmen bereits an anderen Ausstellungen teil. „Daher gehen wir von einem guten Leistungsniveau auf unserer diesjährigen Rammlerschau aus.“ Wer Züchter ist oder einer werden will, der kann während der Schau auch Vatertiere erwerben und sich damit das Erbgut sichern.