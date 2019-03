Lüssow : Dieses Jahr neue Dorfstraße

von Jens Griesbach

06. März 2019, 21:29 Uhr

Noch in diesem Jahr soll die Straßensanierung innerhalb von Karow über die Bühne gehen. Darüber informiert Wilfried Zander, Bürgermeister der Gemeinde Lüssow. „Die Fördermittel sind genehmigt. Wir wollen so früh wie möglich beginnen“, sagt er. Neben der Straßen- und Gehwegsanierung ist auch eine komplett neue Beleuchtung für den Lüssower Ortsteil Karow vorgesehen. Zudem plant die Gemeinde einen Tiefbrunnen in Strenz zur Löschwasserversorgung für 20 000 Euro. Und die Freiwillige Feuerwehr Lüssow/Karow soll noch in diesem Monat einen neuen Mannschaftstransportwagen bekommen. „Dafür kommen 34 000 Euro von der Gemeinde, der Rest vom Feuerwehrförderverein“, sagt Zander.