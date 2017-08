Brückenfest Schwaan : Drei Tage und Nächte gefeiert

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Jäger 1 von 1

Es wird gemunkelt, dass es in Schwaan heute viele Menschen gibt, denen es noch nicht so gut geht. Immerhin haben sie drei Tage und Nächte kräftig gefeiert, selbst in der zu heute. Denn bereits zum 22. Mal fand in der Warnowstadt das beliebte Brückenfest statt.

Für jeden war etwas im umfangreichen Angebot des Festes dabei. Wer es ruhiger angehen lassen wollte, der nahm einfach auf einer der vielen Sitzgelegenheiten Platz und führte bei Bratwurst, Fischbrötchen und Co. nette Gespräche. Für Wagemutige stand ein Kran bereit, der die Besucher in luftige Höhen brachte. Von oben konnten Schwindelfreie den tollen Ausblick über Schwaan, den Festplatz und die Warnow genießen.

Wer noch auf der Suche nach einem Geschenk war oder sich einfach etwas Schönes gönnen wollte, der kam auf dem Kunsthandwerkermarkt auf seine Kosten. Von Tüchern, über Honig und Socken hin zu Holzkunst, für jeden war etwas dabei. Einzig ein Infostand der AfD passte am Sonnabend nicht so ganz ins eigentlich handwerklich-kreative Bild am Markt.

Natürlich kamen auch die kleinen Besucher auf ihre Kosten. Denn auf dem Festgelände durfte sich so richtig ausgetobt werden. Zahlreiche Fahrgeschäfte, Losbuden und der Kuscheltier-Greif-Automat sorgten für funkelnde Augen.

Das Brückenfest überzeugte einmal mehr mit einem kunterbunten Programm für jedermann. Die Besucher dankten es mit einer ausgelassenen Stimmung und hatten eine schöne Zeit. Am Sonnabend besuchten zeitweise 1600 Menschen das Fest.



von Christian Jäger

erstellt am 21.Aug.2017 | 12:00 Uhr