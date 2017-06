Bützow : Einsetzbar in vielen Bereichen

vergrößern 1 von 1 Foto: Christina Milbrandt 1 von 1

Wo kann ich ein Führungszeugnis bekommen? Hat das Einwohnermeldeamt heute überhaupt geöffnet? Fragen wie diese bekommt Julia Patelschick oft zu hören. Seit Anfang Juni sitzt die 28-Jährige im Tourismusbüro des Rathauses. Damit ist sie das erste Gesicht, das Bürger, die etwas im Verwaltungssitz zu erledigen haben, sehen – Fragen jeglicher Art werden also erst einmal an sie gerichtet. Nicht immer muss Julia Patelschick sie an Kollegen weitervermitteln. Denn mit Hinblick auf die Neuausrichtung der Verwaltungsstrukturen, ist ihre Stelle so angelegt, dass sie vom Tourismusbüro aus bestimmte Dienstleistungen, wie das Beglaubigen von Dokumenten, sofort erledigen kann. Ein erster Schritt in Richtung Bürgerbüro.

Im Tourismusbereich kümmert sich Julia Patelschick zum Beispiel um den Versand von Infomaterial, Anfragen zu Stadtführungen und die Betreuung von Reisegruppen. In voller Ausprägung, so, wie es bis Ende 2016 organisiert war, gibt es die Touristinformation aber nicht mehr, sagt Stadtsprecher Frank Endjer. Einige Aufgaben, die früher von dort aus erledigt wurden, sind damit – zumindest vorerst – in den Hintergrund gerückt. Ist die neue Verwaltungsstruktur erst einmal umgesetzt, laufen diese Punkte dann an anderer Stelle auf. So werde das Erstellen von Broschüren, das früher über die Vernetzungs-AG lief, dann von der Stabsstelle des Bürgermeisters übernommen, so Endjer. Und auch die Betreuung touristischer Infrastruktur soll in Zukunft woanders abgewickelt werden: im Bauamt. Die Mitarbeiter dort beschäftigen sich dann mit Themen rund um Wander- und Radwege oder Beschilderungen.

Über die Aufsplittung der Zuständigkeiten herrsche intern nicht unbedingt Einigkeit, sagt Endjer. Diese Variante sei gegenüber einem System mit nur einem Spezialisten pro Themenbereich jedoch vorteilhafter. „Haben wir nur einen Mitarbeiter für Tourismus, kann das Thema nicht betreut werden, wenn dieser nicht da ist.“

Generell ist das neue Konzept darauf ausgelegt, dass sich die Mitarbeiter gegenseitig vertreten können und so kein Stillstand in die Bearbeitung kommt. Das passiert mit der Stelle von Julia Patelschick jetzt schon im Kleinen. Denn außer im Tourismusbüro ist sie auch im Einwohnermeldeamt im Einsatz. Immer dann, wenn dort personeller Notstand herrscht, hilft sie dort aus. Inhaltlich ist das für die Güstrowerin kein Problem, sie konnte dort auf einer befristeten Stelle schon Erfahrungen sammeln. Da es bislang aber kein Bürgerbüro gibt und Julia Patelschick somit erst einmal Einzelkämpferin ist, stellt sich die Frage, wer das Tourismusbüro betreut, wenn sie nicht vor Ort ist. „Hilft sie im Amt aus ist das tagweise gedacht, also zu den Hauptstoßzeiten dienstags und donnerstags. Dann ist das Tourismusbüro frei. An den anderen Tagen ist der Zulauf im Einwohnermeldeamt meistens nicht so groß, dann kann auch die Touristinformation wieder besetzt werden“, sagt Frank Endjer.

Während des Umbaus im Erdgeschoss, der in den kommenden Monaten beginnt, siedelt Julia Patelschick ins Einwohnermeldeamt über. Inwiefern das Touristische in dieser Zeit abgedeckt wird, ist nicht wirklich klar. Das ein oder andere Prospekt könne dort aber sicher ausgelegt werden, sagt Frank Endjer.

von Christina Milbrandt

erstellt am 24.Jun.2017 | 05:00 Uhr