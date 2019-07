Schwaan : Es geht heute wieder um die Rente

Walter Wilk ist neuer Versichertenberater im Landkreis Rostock und ist auch in Bützow vor Ort

15. Juli 2019, 08:14 Uhr

Wann muss ich meine Rente beantragen? Welche Unterlagen benötige ich dafür? Was passiert, wenn Angaben in den Bescheiden der Rentenversicherung nicht stimmen? Antworten auf diese Fragen gibt heute wieder Walter Wilk. Der Versichertenberater ist von 9 bis 11 Uhr in der Begegnungsstätte des Vereins Bürger für Schwaan und hilft auch bei der Antragsstellung.