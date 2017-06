Dorffest in Benitz : Feier unter den Planeten

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Feierstimmung herrschte am Wochenende im kleinen Örtchen Benitz. Freitag und Sonnabend feierten die Einwohner ihr „galaktisch gutes“ Dorffest. Um diesem Motto gerecht zu werden, hatten die Organisatoren die Mehrzweckhalle mit Sternen und Miniversionen von Planeten geschmückt. Am Sonnabendnachmittag gab es dort Kaffee und Kuchen sowie zahlreiche Stände, an denen die Besucher ihre Stöberlust ausleben konnten. Für die richtige Stimmung sorgte das Akkordeonorchester der Musikschule Fröhlich.

Auch außerhalb der Feierhalle gab es viel zu erleben. Auf dem Sportplatz konnte auf Pferden geritten, Frisbee gespielt oder die Kletterstange erklommen werden. An deren Ende befanden sich Preise, die von den Kindern erst einmal angetippt werden mussten, bevor sie sie mit nach Hause nehmen konnten. Der graue Himmel schreckte dabei niemanden ab. Und wer doch lieber drinnen war, machte sich über das reich gedeckte Kuchenbüfett her.

Abends wurde die große Kaffeetafel in der Mehrzweckhalle dann zugunsten der Disco geräumt. Damit aber nicht nur die Erwachsenen tanzen konnten, gab es in diesem Jahr eine kleine Premiere: Am Freitag wurde erstmals eine Kinderdisco veranstaltet. „Die Kleinen hatten auf jeden Fall viel Spaß“, erzählte Antje Rädel vom Verein Miteinander Benitz-Brookhusen.

Die Vorbereitungen für das Dorffest beginnen immer Anfang des Jahres. Dann wird das Motto festgelegt und jeder bekommt einen Aufgabenbereich zugeordnet. „Das funktioniert immer gut, weil so viele mitmachen“, sagt Rädel.

von Christina Milbrandt

erstellt am 26.Jun.2017 | 12:00 Uhr