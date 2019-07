Bützow : Fest zur Elefantenbrücke am Freitag

von Christian Jäger

Die Elefantenbrücke hat eine bewegte Vergangenheit. Die Bützower wurden immer wieder vertröstet, immer wieder gab es neue Probleme. Bis sie endlich im November des Vorjahres feierlich eingeweiht wurde. Dass die Warnowquerung nun endlich fertig ist, soll gefeiert werden. Auch bei uns in der Bützower Zeitung hat die Elefantenbrücke offenbar eine kuriose Vergangenheit – besser gesagt das geplante Fest. Denn leider schlich sich bereits zum zweiten Mal ein Fehler ein. Die „Sommernacht an der Elefantenbrücke“ findet am Freitag, 26. Juli, von 18 bis 22 Uhr statt und nicht wie am Sonnabend fälschlicherweise geschrieben am Sonnabend. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. Der Fremdenverkehrsverein Bützow und Umgebung lädt zu geselligen und musikalischen Stunden an der Brücke ein.