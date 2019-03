Vorbeck : Feuerwehr hat viel zu feiern

Blauröcke sind 2019 zu vier Jubiläen anderer Wehren im Amt eingeladen.

von Frank Liebetanz

06. März 2019, 12:00 Uhr

Blauröcke sind das ganze Jahr über aktiv: Dienste, Lehrgänge, Wettbewerbe und Hilfeleistungen, sobald im Dorf etwas Größeres passiert. Auch in diesem Jahr stehen einige Termine im Feuerwehr-Kalender in Vorbeck. Darunter sind gleich vier Jubiläen, aber nicht im eigenen Dorf, sondern von Partnerwehren im Amt: Am 11. Mai feiern die Benitzer Kameraden das 80-jährige Bestehen ihrer Wehr, am 7. September begehen die Rukietener ihr Jubiläum und eine Woche später erinnern die Schwaaner an ihre 100-jährige Feuerwehr-Geschichte. Nicht zu vergessen: Auch die Letschower sind seit 70 Jahren im Brandschutz aktiv.

In Vorbeck gab es nach vier Jahren einen Wechsel bei der Führung der Jugendfeuerwehr Vorbeck/Kambs, die auch Mitglieder aus Kassow und Werle hat. Rico Specowius gab die Leitung an Janina Thalheim ab und wurde Stellvertreter, seine bisherige Stellvertreterin und frischgebackene Löschmeisterin Janina Thalheim übernahm die Leitung. Specowius will als stellvertretender Wehrführer und nun Hauptlöschmeister Erfahrungen bei Einsätzen sammeln. Zuvor hatte er für die Jugendfeuerwehr für 2018 Bilanz gezogen. Er erinnerte unter anderem an die Veranstaltung zum Jubiläum der Jugendwehr, an deren Wettkampf bei großer Hitze drei Abordnungen aus dem Amt Schwaan und zwei eigene Teams teilgenommen hatten. Besonders stolz sei er, so Specowius, dass sich die Jugendlichen bei einem anderen Wettstreit auch nicht durch einen Startabbruch verunsichern ließen. „Ihr seid ein Super-Team“, lobte der scheidende Jugendwart die Mädchen und Jungen.

Rückblick auf das Jahr 2018: Schweine und Rinder müssen stundenlang im Viehtransporter ausharren. Der Lastwagen ist im Juni 2018 in Vorbeck liegen geblieben. Ungewöhnlich ist dieser Einsatz der Feuerwehr. Die Tiere drohen bei großer Hitze zu verdursten. Die Blauröcke kühlen die Tiere mit Wasser aus dem Schlauch und helfen beim Umladen auf einen anderen Lastwagen. Auch die Kameraden aus Kassow und Werle sind daran beteiligt. Wehrführer Frank Thalheim berichtete, dass 2018 ansonsten weitgehend ruhig verlaufen sei. Es gab nur vier Einsätze.

Wichtig war für die Vorbecker und Kambser auch, dass sie ein neue Fahrzeug erhielten. „So etwas geschieht nur alle 25 bis 30 Jahre“, sagte Frank Thalheim. Nun steht ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug mit einem Wassertank zur Verfügung. „Im Idealfall wird es gebaut, um nie gebraucht zu werden“, sagt der Wehrführer. Aber Dienste stehen ja immer an. Im Jahr 2018 waren es 39. Dazu kamen unter anderem die Feier anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr Vorbeck und die Teilnahme am Flutlichtpokal in Steinhagen. Hier erreichten die Vorbecker beim Löschangriff den zweiten Platz. Hauptfeuerwehrmann ist nun Jörg Engels, Nicole Reumann ist Oberfeuerwehrfrau.