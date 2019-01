Passin : Feuerwehr wünscht sich weiteres Auto

Wehrführer erinnert an den Sieg beim Wettbewerb um den Nachtpokal.

von Frank Liebetanz

31. Januar 2019, 20:00 Uhr

Einen „sehnlichsten Wunsch“ hat Torsten Weiher, Wehrführer in Passin, gegenüber Friedemann Preuß, dem Bürgermeister der Gemeinde Klein Belitz, geäußert: Die Freiwillige Feuerwehr benötige einen Einsatzleitwagen, um die Kameraden zu den Einsätzen zu bringen. Außerdem könnten dann die Brandschutzhelfer der Sportgruppe einfacher zu ihren Wettkämpfen gefahren werden.

Seit drei Jahren engagiere sich die Passiner Wehr stark im Feuerwehrsport, berichtete der Wehrführer. Belohnt wurde das wöchentliche Üben mit dem Sieg beim Amtsausscheid Bützow-Land, der 2018 erstmals als Nachtpokal ausgetragen wurde. Und im Juni seien die Kameraden beim Amtsausscheid Satow in Radegast außer Wertung Bestzeit gelaufen.

Ernst wurde es zumindest bei einer der beiden technischen Hilfeleistungen der Passiner im vergangenen Jahr. Anfang Juli verletzte sich ein Mann bei einem Unfall in der Doppelkurve in Richtung Selow schwer. Bei der Rettung waren auch Blauröcke aus Bützow und Klein Belitz sowie ein Hubschrauber, DRK und Polizei vor Ort. Der andere Einsatz verlief sozusagen im Sande. Auf einer Landstraße in Richtung Groß Belitz sollten größere Äste liegen – die Passiner konnten aber keine entdecken.

Die Statistik für 2018 belegt eine Dienstbeteiligung von etwa 68 Prozent. Für diese Bereitschaft dankte Torsten Weiher seinen Kameraden. Zurzeit sind 21 Passiner in der Wehr aktiv, dazu kommen sieben passive Mitglieder und die Ehrenmitglieder.

Mit dem Jahreswechsel hat der Sicherheitsbeauftragte Enrico Preuß sein Amt an Alexander Bogdanski weitergegeben und Jugendwart Martin Berft gab den Stab an Michael Bremer weiter.

Die Feuerwehr leistet in Beitrag zum Dorfleben mit Oster- und Herbstfeuer sowie Unterstützung bei Veranstaltungen.