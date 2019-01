Film ab in Groß Grenz: „Er ist wieder da“

von Christian Jäger

15. Januar 2019, 07:44 Uhr

Ein witziges Szenario, auf das in Wirklichkeit aber jeder verzichten kann: Im Film „Er ist wieder da“ erwacht Adolf Hitler 69 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges in Berlin bei bester Gesundheit auf. Vieles hat sich verändert, deswegen hat er erst einmal keinerlei Orientierung. Deutschland ist so geworden, wie er es nicht mag – geprägt von Frieden, Offenheit und Meinungsfreiheit in sozialen Medien. An seiner Ideologie hält er fest. Er will weiterhin die Weltherrschaft an sich reißen. Dumm nur, dass ihn die Menschen lediglich für einen Hitler-Imitator halten. Als ein TV-Produzent auf Hitler aufmerksam wird, wird er zu einem Fernsehstar. Glücklicherweise ist das alles nur ein Film, basierend auf dem Buch von Timur Vermes. Der Streifen erhielt zahlreiche positive Kritiken und amüsierte viele Zuschauer. Nun wird „Er ist wieder da“ am morgigen Mittwoch um 20 Uhr in der Feuerwehr Groß Grenz gezeigt.