Rühn : Flug zur ISS: Ein unerfüllbarer Traum?

vergrößern 1 von 1 Foto: Best Air Pictures - Rühn 1 von 1

Das eigene Hobby zum Beruf machen – davon träumen viele. Riko Best aus Rühn hat sich diesen Traum erfüllt. Als Selbstständiger „Motion-Art-Designer“ verdient der 40-Jährige sein Geld mit Fotografie, Videografie, Grafik sowie 3D-Animationen. Besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit: Gewerbefotografie, Immobilien-Präsentation, Luftbildaufnahmen und 360-Grad-Aufnahmen. Außerdem ist der gebührtige Bützower, der seit mehr als zehn Jahren mit seiner Familie in Rühn lebt, ein zertifizierter Google-Fotograf. Einige seiner Werke fanden nach eigenen Angaben bereits in Dokumentationen, zum Beispiel beim englischen Sender BBC und weiteren namhaften TV-Produktionen, Verwendung.

Seine Leidenschaft zur Fotografie und Technik kann er auch im Ehrenamt ausleben. Seine technischen Möglichkeiten nutzt er, um nach Absprache insbesondere Schulen, Kindertagesstätten und anderen öffentlichen Einrichtungen professionell abzulichten. Sein aktuellstes Projekt war der Besuch der Regionalen Schule Bernitt mit einem 360-Grad-Rundgang und Luftbilder für einen Wettbewerb, mit dem sich eine Elterninitiative für einen neuen Spielplatz in Bernitt einsetzt (SVZ berichtete). Die Aufnahmen sind auf Google zu sehen und die Schule somit der ganzen Welt zugänglich. SVZ-Redakteur Ralf Badenschier stellte Rico Best die 20 Fragen zum Wochenende.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz?

Die Natur, die ich in ihrer Vielfältigkeit gern fotografisch festhalte. Dabei hat der Winter genauso schöne Seiten wie zum Beispiel der Sommer. Besondere Perspektiven bieten sich hierbei natürlich aus der Luft an.



Was würden Sie als Bürgermeister in Ihrem Wohnort sofort ändern?

Aus meiner Sicht fehlt es Rühn derzeit an nichts Akutem. Soweit würde für mich derzeit auch kein Handlungsbedarf bestehen.

Wo kann man Sie am ehesten treffen?

Es gibt keinen bestimmten Ort, an welchem man mich besonders häufig treffen könnte. Für mich persönlich bietet jedoch das Warnowtal besonders schöne fotografische Perspektiven.



Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Durch Zeitungsverkauf als Schüler am Wochenende.



Wofür haben Sie es ausgegeben?

Für meinen ersten eigenen Fotoapparat.



Was würden Sie gerne können?

Ich würde gerne einmal zur Internationalen Raumstation ISS fliegen und von dort aus Fotos von der Erde machen.

Was stört Sie an anderen?

An anderen stört mich Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit.



Worüber haben Sie zuletzt herzlich gelacht?

Zur Zeit lachen meine Frau und ich vor allem über unsere Kinder (5, 9 und 12 Jahre alt).



Was haben Sie zuletzt Unvernünftiges getan?

Ich habe mir wieder einmal zusätzliches Foto-Equipment zugelegt.



Wer ist Ihr persönlicher Held?

Meine persönliche Heldin ist ganz klar meine Mutter. Sie weiß Rat in jeder Lebenslage, ist immer sofort zur Stelle, um uns zu unterstützen und es gibt fast nichts, was sie nicht kann.



Welches Buch lesen Sie gerade?

Zur Zeit lese ich die Biografie des leider schon verstorbenen Schauspielers Carlo Pedersoli, besser bekannt als Bud Spencer.



Welche Fernsehsendung verpassen Sie nie?

Da ich beruflich auch viel Zeit am PC verbringe, ist fernsehen für mich eher uninteressant. Außerdem beschweren sich unsere Kinder über meine Kritik bei Fernsehsendungen, insbesondere bei Animationen und Special Effects.



Wo trifft man Sie eher: bei einer Karnevalsfeier oder bei einem Fußballspiel?

Weder noch. Es sei denn, ich bin als Fotograf gebucht worden.



Wen würden Sie gerne mal treffen?

Ich würde gern einmal Alexander Gerst treffen. Das ist ein deutscher Astronaut und grandioser Hobby-Fotograf. Es gibt fantastische Aufnahmen, die er aus der ISS von der Erde gefertigt hat.



Wenn Sie selbst kochen: was kommt dann bei Ihnen auf den Tisch, griechische, italienische, chinesische oder deutsche Gerichte?

Ich koche überwiegend deutsche Gerichte, gern auch überlieferte ältere Rezepte.



Mit welchem Lied verbinden Sie Ihre schönste Erinnerung?

Da gibt es kein spezielles Lied. Zu meiner Schulzeit war ich ein großer Fan der australischen Band AC/DC. Mit der Zeit ist die Musikrichtung jedoch etwas ruhiger geworden.



An welches Geschenk erinnern Sie sich noch gerne und von wem haben Sie es bekommen?

Ich erinnere mich gern an mein erstes Auto, ein Alfa Romeo, den bekam ich von meiner Mutter während meiner Bundeswehrzeit geschenkt.



Welchen Traum möchten Sie sich noch erfüllen?

Da der Platz auf der ISS ja begrenzt ist, wird dieser Traum wohl nicht in Erfüllung gehen. Daher wäre wohl greifbarer, die Nordlichter (Nordpolarlichter) vom Boden aus zu fotografieren und zu filmen.



Wie gestalten Sie Ihre Freizeit als Rentner?

Ich werde wohl auch als Rentner noch fotografieren. Vielleicht in ferneren Ländern und abgelegeneren Orten.



Wem sollten wir diese Fragen ebenfalls stellen und warum?

Auf die Antworten von Jugendlichen auf diese Fragen wäre ich sehr gespannt. Wahrscheinlich bräuchten wir dann aber noch einen Übersetzer für Umgangssprachen.













von Ralf Badenschier

erstellt am 10.Jun.2017 | 12:00 Uhr