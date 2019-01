Bützow : Flugzeug aus Österreich erfreut Kinder in Bützow

Neues Spielgerät im Heilpädagogischen Zentrum.

von Ralf Badenschier

17. Januar 2019, 20:00 Uhr

„Über den Wolken...“ stimmt Karsten Geike, Geschäftsführer des Heilpädagogischen Zentrums der Lebenshilfe Bützow, an und strahlt übers ganze Gesicht. Längst haben die Mädchen und Jungen der Kita der Lebenshilfe ihr neues Spielgerät in Besitz genommen. Rund 31 000 Euro wurden investiert, knapp 20 000 Euro davon kommen aus der so genannten Herdprämie. „Wir wollten einen Abenteuerspielplatz“, erklärt Kita-Leiterin Gabriele Belosa. Das Spielgerät „flog“ aus Österreich ein, vermittelt durch die Rostocker Firma Spiel und Raum, die schon den Spielplatz der Freien Schule konzipierte. „Ich habe mich sofort in das Flugzeug verliebt und die Kinder natürlich auch“, sagt Gabriele Belosa. Es war sofort der Favorit aus vielen Angeboten.