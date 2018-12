von svz.de

27. Dezember 2018, 06:50 Uhr

Der Freizeittreff am Schlossplatz in Bützow bleibt auch nach den Festtagen vorerst geschlossen, bis einschließlich des Neujahrstages. Am Mittwoch, 2. Januar 2019, können sich die Kleinen dort wieder wie gewohnt austoben.