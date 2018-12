Bützow : Frische Farbe für den Treff

Der Freizeittreff am Schlossplatz erhält im Flur neue Farben.

von Frank Liebetanz

20. Dezember 2018, 10:40 Uhr

Marco Bernitt (l.) und Martin Hausrath sowie weitere Kollegen spachteln, bringen warme Gelbtöne an die Wände und frisches Weiß an die Decke – teilweise mit Sockel abgesetzt. Sie bringen außerdem neue Schienen und Stoßkanten an, wo es nötig ist. 4000 Euro stehen für solche Arbeiten in Hort und Freizeittreff im Jahr zur Verfügung.