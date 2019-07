Schwaan : Für diesen Landstrich äußerst ungewöhnlich

Mein Lieblingsstück – Meister Helmut Langner und die Präzisions-Pendeluhr.

von Onlineredaktion

16. Juli 2019, 12:00 Uhr

Uhren, Uhren, wohin man schaut Uhren. Große, kleine, Wohnzimmeruhren, Küchenuhren, Armbanduhren, Standuhren und Uhren zum Aufhängen, alte und neuere – all diese Uhren sind sein Leben. Uhrmachermeister Helmut Langner in Schwaan kann gar nicht ohne seine Uhren und irgendwie sind sie ihm alle ans Herz gewachsen. Allerdings gibt es unter den vielen auch die eine oder andere Lieblingsuhr. Das ist dann eine besondere, außergewöhnliche oder sehr seltene Uhr, wie die Präzisionspendeluhr des Rostocker Uhrmachermeisters Friedrich Mahn.

Dieser wurde 1805 in Rostock als Friedrich Wilhelm Peter Mahn geboren und ließ sich nach seiner Lehre 1832 als Uhrmacher in Rostock nieder. Aus dieser Zeit, der Spätbiedermeierzeit, müsste diese Präzisionspendeluhr auch stammen, vermutet Langner. Da er sich immer für die Geschichte hinter seinen historischen Uhren interessiert, weiß er, dass die Geschichte Mahns in Rostock eine bewegte war und dass Mahn 1844 nach Amerika, nach Boston auswanderte. Seine Spur dort lässt sich noch bis 1872 als „Fredrick William Mahn, watchmaker“ weiterverfolgen.



Eigentlich für Sternwarten bestimmt





„Solche Uhren wurden eigentlich für Sternwarten hergestellt, weil man dort eine genaue Uhrzeit für die Feststellung des Sterngangs benötigte“, so Helmut Langner. „Das Besondere an dieser Uhr ist die Präzision der Herstellung. Sie hat ein Regulationsziffernblatt mit getrenntem Stundenzeiger, Minutenzeiger und Sekundenzeiger. Des Weiteren hat sie ein Sekundenpendel, das heißt einmal hin ist eine Sekunde und einmal zurück ist wieder eine Sekunde. Der Aufzug des Pendels ist ein Endlosaufzug, das heißt, die Kraft des Gewichts bleibt auch beim Aufziehen erhalten. Diese Technik wurde von Christiaan Huygens aus Den Haag entwickelt. Dieser wird heute als Universalgenie bezeichnet, weil er seiner Zeit weit voraus war. Er lebte von 1629 bis 1695. Das Gehäuse der Uhr ist aus Mahagoniholz, in Obeliskenform gebaut und mit teilweisem Schnitzwerk.“

Diese Uhr ist Helmut Langners Lieblingsuhr aufgrund eben dieser technischen Besonderheiten und weil sie „für unseren Landstrich außergewöhnlich ist. Eine solche wird es in Rostock nicht noch einmal geben“, vermutet der Schwaaner Uhrmachermeister. Interessant an dieser Uhr sind mit Sicherheit aber auch die geschichtlichen Hintergründe im Allgemeinen und die Geschichten der Menschen, die direkt oder indirekt mit dieser Uhr zu tun hatten.

Die Frage, wie er überhaupt an diese außergewöhnliche Uhr kam, beantwortet Helmut Langner so: „Ich bin im Fachkreis Historischer Uhren. Einem Kollegen aus dem Münsterland wurde diese Uhr aus einem privaten Bestand angeboten. Mein Kollege hat sofort an mich gedacht und den Kontakt weitergeleitet. Ich habe sie jetzt etwa zehn Jahre. Schon viele Leute haben sich dafür interessiert. Aber sie ist ja mein Lieblingsstück und deshalb unverkäuflich. Gern kann sie aber im Geschäft besichtigt werden.“



Durch Zufall zum Maharadscha





Helmut Langner hat 1974 seine Lehre als Uhrmacher begonnen, sich 1988 selbstständig gemacht, 1990 seinen Meister abgeschlossen. Seinen Laden für Verkauf und Reparatur von Uhren besitzt er bereits seit 1988 in Schwaan. Seit 2002 ist er Mitglied im Fachkreis Historischer Uhren, kurz FHU. Für diese Mitgliedschaft ist Voraussetzung, Uhrmachermeister zu sein und einen Lehrgang besucht zu haben, der sich um den Erhalt und die Restauration historischer Uhren dreht. Dank dieser Mitgliedschaft ist er regelmäßig in St. Petersburg, in der Sommerresidenz des Zaren, um dort die mehr als 100 historischen Uhren zu reparieren und zu restaurieren.

Und durch einen Zufall landete der Fachmann sogar mal beim Maharadscha Gaj Singh II in Jodpur/Indien, um dessen Uhren zu restaurieren.