Schwaan : Gedenktag zur Wende

von Frank Liebetanz

25. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Wende jährt sich zum 30. Mal. Deshalb hat Schwaans Stadtvertreter Rüdiger Zöllig (Grüne) angeregt, erneut einen Gedenktag zu veranstalten. Er ist im Kontakt mit Günther Kruse, dem ehemaligen evangelischen Pfarrer in Schwaan. Dieser organisierte in der Zeit der friedlichen Revolution in der DDR Bürgerforen in der Kirche und im Pfarrhaus. Möglicherweise erreichen Rüdiger Zöllig und Günther Kruse nun, dass der ehemalige Bundespräsident und Pastor Joachim Gauck im Herbst dieses Jahres nach Schwaan kommt. Geplant ist ein feierlicher Gottesdienst.