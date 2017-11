Bützow : „Gemeinsam gestalten“

vergrößern 1 von 1 Foto: Ralf Badenschier 1 von 1

von

erstellt am 01.Nov.2017 | 17:02 Uhr

Das durch den Tornado am 5. Mai 2015 stark beschädigte Haus Kirchenstraße 36 soll im kommenden Jahr aus Mitteln der Städtebauförderung saniert werden. Doch was passiert im Anschluss und wie wird das alte Gebäude, das als Erstes im Maßstab 1:10 in der Bützower Miniaturstadt abgebildet wurde, genutzt?

Zum einen soll das Stadtarchiv in der Kirchenstraße 2 dort untergebracht werden, aber auch eine bürgerschaftliche Nutzung ist geplant. So soll der Ort Schwerpunkt für interkulturelle Begegnungen werden. Letzteres ist ein hoch gestecktes Ziel, doch an konkreten Realisierungsmöglichkeiten fehlt es noch. Das Bündnis „Eine Blume für Bützow“ nimmt sich diesem Problem nun an. Unter professioneller Leitung von Heike Ernst, Dozentin für interkulturelle Begegnung und Innovation, findet am morgen und Sonnabend ein Workshop statt, der sich mit der inhaltlichen Ausgestaltung des interkulturellen Begegnungszentrums in dem denkmalgeschützten Haus befassen soll. Veranstaltungsort ist der Seehof Rühn. Jeder, sowohl Bürger als auch Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund, ist eingeladen, beim kostenfreien Workshop dabei zu sein und aktiv mit zugestalten.

„Oftmals scheitern Bauvorhaben oder neue Nutzungen von öffentlichen Bauten, weil die Bürger nicht von Anfang an in die Planungen miteinbezogen werden. Dies wird verhindert durch das Format der Open Design Cities. Dies sind Mit-Mach-Werkstätten in Form von Workshops, bei denen Bürger von Anfang an ihre Ideen und Wünsche in die Planung mit einbringen können“, erklärt Heike Ernst. Am Sonnabendvormittag befragen Teilnehmer des Workshops auf den Straßen die Bürger von Bützow über ihre Vorstellungen für das Haus. Anschließend fließen die Ergebnisse bei der Ausarbeitung der Nutzungskonzepte im Workshop mit ein. Dabei wird auch auf die Innovationsmethode „Design Thinking“ zurückgegriffen – eine Methode die auch als „Denken mit den Händen“ bezeichnet wird.

„Diese Methode geht in sechs Schritten vor und bezieht dabei von Anfang an Nutzer in die Entwicklungsschritte mit ein. Jede Idee ist erst einmal erlaubt. Kritik soll vermieden werden, um die Kreativität nicht einzuschränken“, erläutert die Dozentin. Später könnten die Ideen dann diskutiert und auch miteinander kombiniert werden. „Design Thinking kann als offener Prozess betrachtet werden, bei dem eine Idee auf der anderen aufbaut“, sagt die Dozentin. Wichtig sei, dass sich alle Beteiligten auf Augenhöhe begegneten.

Die Ergebnisse des Workshops sollen später der Öffentlichkeit und den Stadtvertretern der Stadt Bützow präsentiert werden. In welchem Rahmen das geschieht, ist allerdings noch offen und wird Teil der Diskussion am kommenden Wochenende sein. Gefördert wird das Projekt von der Landeszentrale für politische Bildung und Demokratie.

Der Workshop läuft morgen von 15 bis 19 Uhr und am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr.