Bützow : Hüter der Stiftskirche

Jürgen Hahn erzählt von seinen Eindrücken und Erlebnissen in den Sommermonaten im Nationalem Kulturdenkmal

von Lennart Stahlberg

15. August 2018, 05:00 Uhr

Morgens, bevor die Touristen kommen, sitzt Jürgen Hahn allein in der Stiftskirche, genießt die andächtige Atmosphäre. Über die Temperaturen an seinem Arbeitsplatz konnte er sich in diesem Sommer nie beschweren. Der 79-jährige Bützower passt ehrenamtlich einmal in der Woche auf die Stiftskirche auf.

„Die meisten kommen zwischen 13 und 17 Uhr, morgens ist noch nicht so viel los“, sagt der Kirchenhüter. Jürgen Hahn organisiert Vieles im evangelischen Männerkreis, die Stiftskirche begleitet ihn schon sein ganzes Leben. „Da musste ich gar nicht lange überlegen, als ich gefragt wurde, ein paar Stunden die Woche auf die Kirche aufzupassen. Ich habe sofort zugesagt.“ Seit Ende der 1990er-Jahre wacht er temporär über den wuchtigen Schlüssel der großen Tore.

„Das erste, was ich morgens mache, ist, die Kerze für die Bützower Opfer des Zweiten Weltkrieges anzuzünden“, erzählt Jürgen Hahn. Obwohl er sich selbst nicht als Experten der Kirche sieht, weiß er genau, wie viele gefallen sind: 260. Für Besucher hat er stets viele Informationen parat. „Ich spreche prinzipiell jeden an, der in die Stiftskirche kommt und frage woher er kommt. So kommt man einfach schnell ins Gespräch. Aber man merkt schnell, wer neugierig ist und viel wissen möchte und wer sich lieber nur in Ruhe umschauen möchte“, sagt er. Im Sommer hat er es vor allem mit einer Art von Touristen zu tun. „Radfahrer. Aus allen Teilen Deutschlands. Manchmal auch aus der Niederlande oder auch Österreich. Von den Radwegen Berlin-Kopenhagen oder Berlin-Hamburg finden sie oft hier her.“ Das habe zweierlei Gründe: „Einerseits sind das Rathaus und die Stiftskirche die großen Sehenswürdigkeiten in Bützow, aber auf der anderen Seite kommen viele auch in die Kirche, um sich abzukühlen“, erzählt Jürgen Hahn.

Aber auch die Autobahn 20 habe über die vergangenen Jahre für viel Zulauf gesorgt. Einerseits durch das Schild, das auf das Kloster Rühn und die Stiftskirche in Bützow hinweise. Auf der anderen Seite verbindet sie nicht nur Orte, sondern auch Gemeinden miteinander. „Vor Kurzem ist die Domgemeinde Lübeck hier für eine Abendandacht mit dem Bus angerreist. Das geht heutzutage ja schnell“, so der Kirchenhüter. Außerdem kämen viele ehemalige Bützower, die nach der Wende weggezogen sind. „Die sind dann immer ganz gespannt, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Hier ist ja immer alles in Bewegung“, sagt Jürgen Hahn. Der drehbare Wandelaltar, das Taufbecken, die Orgel und die alte Holzkanzel seien Höhepunkte für jeden Besucher. Über zu wenig Interesse können sich die Kirchhüter in den Sommermonaten nicht beklagen. „Wir führen Buch. Es sind meistens zwischen 20 und 30 Besucher pro Tag. Das ist bemerkenswert“, sagt Jürgen Hahn. Insgesamt seien es jährlich bis zu 4000 Besucher in den Sommermonaten, so Rainer Boldt , Vorstandsmitglied des Fördervereins Stiftskirche Bützow. Nur Kirchenhüter würden nach wie vor gesucht werden.

Eigentlich würde Jürgen Hahn noch öfter auf seine Stiftskirche aufpassen, aber „bei drei Enkelkindern fehlt dann doch die Zeit dazu“, gibt er zu.