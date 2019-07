Schwaan : Hunde fliegen über Hürden

Beim Agility-Turnier gab es an drei Tagen insgesamt 682 Starts.

von Frank Liebetanz

29. Juli 2019, 05:00 Uhr

Applaus brandet aus den Zelten rund um den Parcours auf der Wiese am Schaffrusch in Schwaan auf. Ein Team – jeweils ein Mensch und ein Hund – hat einen Lauf fehlerfrei hinter sich gebracht. Das ist gar nicht so einfach, denn die beiden müssen dabei auch möglichst schnell sein. Die anderen Teilnehmer verfolgen das Geschehen und applaudieren bei einem erfolgreichen Auftritt gern.

Das Ganze passiert auf einem Teil des Sportplatz-Geländes. Dort verbringen zahlreiche Hundesportler das Wochenende, denn der Schwaaner Hundeverein hatte zu seinem vierten Agility-Turnier eingeladen. Aus diesem Verein waren am Wochenende 15 Teams am Start.

Agility ist eine Hundesportart, bei der Mensch und Vierbeiner einen Parcours mit Hindernissen in einer bestimmten Reihenfolge möglichst schnell und fehlerfrei durchlaufen müssen. Der Mensch weist dem Hund mit der Hand, dem Körper und Zurufen den Weg.

„Die Teams werden in vier Leistungs- und drei Größenklassen gewertet“, sagt Uwe Wendorf, Agility-Trainer und Ausbildungswart des Schwaaner Hundevereins. Zwei Parcours muss jedes Team durchlaufen. Bei einem ist ein Steg und eine Wippe dabei, bei dem anderen geht es auch um Sprünge. Die Latten werdenden Größenklassen entsprechend unterschiedlich hoch eingehängt.

Die Leistungsrichter – in Schwaan waren es Christina Juhr und Matthias Rupp aus Schleswig-Holstein – bauen den Parcours auf, die Starter haben fünf Minuten Zeit, sich den Weg einzuprägen. Dann gilt es, dem Hund möglichst exakt zu zeigen und zuzurufen, was er zu tun hat. Die schnellsten Vierbeiner benötigen nicht einmal 30 Sekunden, bis sie trotz zwei Tunneln, Slalom und Sprüngen die Zeitschranke auslösen. Wenn ein Hund aber allerdings ein Hindernis mehrfach verweigert oder falsch läuft, wird das Team disqualifiziert. Bei anderen Fehlern werden diese notiert – und meist ist dann die Chance auf einen vorderen Platz vertan. Das Ganze ist interessant anzusehen, auch wegen 42 startenden Hunderassen. Bei so vielen Startern mal zwei Läufen allerdings dauert ein Wettkampftag von 9 Uhr morgens ohne Mittagspause bis 16.30 Uhr.