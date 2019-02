Gross Raden : Im Wandel der Zeit

Im Freilichtmuseum Groß Raden findet ein Vortrag über das Kloster Dobbertin statt

von svz.de

26. Februar 2019, 20:04 Uhr

Zum nächsten spannenden Vortrag laden das Archäologische Freilichtmuseum Groß Raden und sein Förderverein am Mittwoch, 6. März, um 19.30 Uhr wieder in das Ausstellungsgebäude ein. Diesmal geht es um das Kloster Dobbertin. Dabei handelt es sich um das einzige in seiner Gesamtheit in Mecklenburg noch erhaltene ehemalige Benediktinerkloster. Es gibt nur wenige Kulturbauten im Lande, die fast 800 Jahre geschichtliche Ereignisse überstanden haben. Um 1220 durch Mönche errichtet, war es bis zur Reformation ein Nonnenkloster. Nach dem in der mecklenburgischen Geschichte wohl einmaligen „dullen Nonnen-Krich“ erfolgte die Umwandlung in ein evangelisches Damenstift zur christlichen Auferziehung inländischer Jungfrauen. Bis zur Auflösung durch die Revolution 1918 lebten hier 32 unverheiratete Töchter des mecklenburgischen Landadels. Nach dem Zweiten Weltkrieg zuerst als Kaserne der Roten Armee, danach als Landesaltersheim und Bezirksnervenklinik genutzt, ist es heute eine Behinderteneinrichtung.

Horst Alsleben, als ehemaliger Dobbertiner Klosterbauleiter mit der Geschichte des Klosters bestens vertraut, wird über spannende und bisher auch kaum bekannte Episoden der Klostergeschichte berichten.