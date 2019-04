Kommunalwahl 2019 : Jetzt gibt es kein Zurück mehr

Listen für Kommunalwahl am 26. Mai veröffentlicht

von Ralf Badenschier

11. April 2019, 20:00 Uhr

Bützow/Schwaan | Seit gestern liegen im Amt Bützow-Land alle Wahlvorschläge für die Kommunalwahl am 26. Mai als Sonderdruck vor. Für die Stadtvertretung Bützow und die elf Gemeindevertretungen haben sich 204 Frauen und Männer beworben. Insgesamt gibt es 58 Wahlvorschläge. Die CDU tritt dabei in acht Gemeinden an, die SPD in drei, die Linke und die Grünen jeweils in zwei sowie die FDP und die NPD in jeweils einer Gemeinde. Hinzu kommen 17 Wählergemeinschaften und 24 Einzelbewerber. In Schwaan stehen 142 Bewerber auf den Kandidatenlisten für die Stadtvertretung und die fünf Gemeindevertretungen. Die Übersicht ist ab heute auf der Homepage der Stadt einzusehen. Sie gibt es aber auch in der kommenden Woche im Stadtanzeiger.

Noch bis heute liegen die Wählerverzeichnisse in den beiden Rathäusern aus. Dort kann jeder prüfen, ob er in seiner Gemeinde auch als Wähler gelistet ist. Bis spätestens 5. Mai müssen dann auch alle Einwohner ab 16 Jahren ihre Wahlbenachrichtigung im Briefkasten haben. „Ist das nicht der Fall, können die Einwohner zu uns kommen und wir schauen dann, woran es liegt“, sagt Kerstin Krebs, Wahlleiterin für das Amt Schwaan.

Bis Anfang Mai müssen sich auch noch alle gedulden, die ihre Entscheidung per Briefwahl abgeben wollen. Denn neben der Kommunalwahl erfolgt auch die für den Kreistag und die Europawahl. Die Stimmzettel für Kreis und Europa kommen zentral, Schwaan hat die für die Kommunalwahl an einen externen Dienstleister abgegeben, in Bützow ging der Auftrag an eine „ortsansässige Druckerei“, so Bürgermeister Christian Grüschow.

Anträge für die Briefwahl können formlos, aber schriftlich ab 24. April eingereicht werden. Anträge können aber auch auf der Homepage der Stadt runtergeladen werden, so Frank Endjer, Wahlleiter für das Amt Bützow-Land.