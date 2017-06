Bützower Land : Jetzt spricht die Milchstraße

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Mecklenburg lebt vom Tourismus ebenso wie von der Landwirtschaft. Im Amt Bützow-Land wird das auf besondere Weise gelebt. Dort gibt es seit zwölf Jahren das Projekt „Milchstraße Bützower Land“. Jetzt wurde mit den „sprechenden Milchkannen“ eine weitere Etappe dieser Zusammenarbeit gestartet.

Karin Schneider, die bis vor einem halben Jahr im Tourismusbüro im Bützower Rathaus arbeitete, ist mit dieser Entwicklung eng verknüpft. Daran erinnert e Landrat Sebastian Constien (SPD) beim Start zu einer Sternenfahrt mit Kremsern, mit der die Touristeninformationspunkte offiziell in Betrieb genommen wurden. Denn Karin Schneider habe über viele Jahre die Fäden im Hintergrund gezogen. Sie habe die Touristenwerbung intensiv betrieben, ergänzte auch Birgit Czarschka, Chefin der BQG und des Fördervereins der Miniaturstadt, die zugleich auch Mitglied der Vernetzungs AG ist. In der arbeiten Touristiker und Landwirte seit über einem Jahrzehnt zusammen. Touristen hätten die Möglichkeit, in landwirtschaftliche Betriebe zu schauen. Klosterverein, Miniaturstadtverein, Bauernverband und Amt präsentieren sich gemeinsam bei Messeauftritten.

Die Idee von den sprecheden Milchkannen als Halte- und Informationspunkte für Touristen brachte Amtsvorsteher Eckhard Krüger aus einem Urlaub in Friesland mit. Diese Idee wurde dann in Bützow weiterentwickelt und als Leaderprojekt eingereicht. Nun stehen die überdimensionalen Milchkannen in Jürgenshagen, in Baumgarten, in Rühn und am Kaffeekrug. Gefertigt in der Metall Bützow GmbH und farblich gestaltet von Karl-Michael Constien. Gerade die Idee von der farblichen Gestaltung entstand im vergangenen Jahr spontan, nachdem die Kannen aufgestellt worden waren.

Noch einmal setzten sich die Initiatoren hin und überlegten mit den Landwirten sowie dem Künstler, wie die Haltepunkte noch attraktiver gestaltet werden können. Und so wurde jeweils zum Standort ein passendes Motiv gewählt. Zum Beispiel in Jürgenshagen der Storch, der zum Dorfwappen dazugehört und ein Kalb im Babytuch trägt. Am Kaffeekrug spielen Maus und Katze im Käse verstecken. Ein Hinweis auf das besondere Angebot auf dem Hof der Meiners & Hobel GbR im nahen Horst. In Rühn sieht man schließlich die Kühe Fußball und eine Maus Tischtennis spielen, denn Landwirtschaft und Sport gehören dort eng zusammen.

Wer in die 3,50 Meter hohen Informationspunkte eintritt, wird von Amtsvorsteher Eckhard Krüger über einen Lautsprecher up Platt mit den Worten „Gauden Dag, leife Landslüüd“ begrüßt. Dann erfährt der Besucher mehr über das Projekt, über Bützow und die Region. Zudem gibt es weitere Informationen zu dem jeweiligen Landwirtschaftsbetrieb in der Nähe, der das Projekt finanziell mit unterstützt hat.

Von einer „Pionierleistung“ bei der Verbindung von Tourismus und Landwirtschaft sprach Dr. Karl-Edzard Schumacher vom Landwirtschaftsministerium. Das hat über das europäische Leaderprogramm 90 Prozent von den 52 000 Euro bereitgestellt. Den zehnprozentigen Eigenanteil übernahmen die Landwirte. Eine fünfte Milchkanne steht übrigens in Buchenhof.

von Ralf Badenschier

erstellt am 13.Jun.2017 | 05:00 Uhr