Güstrow/Bützow : Kabarett und Comedy

von svz.de

18. Dezember 2018, 20:30 Uhr

Die Uwe-Johnson-Bibliothek in Güstrow bietet in 2019 Spitzenkabarett und Comedy – und dafür können sich Liebhaber bereits jetzt die Karten sichern. „Denn aufgrund einiger Anfragen starten wir nun den Vorverkauf für die beiden Veranstaltungen“, sagt Tilmann Wesolowski von der Bibliothek. Uli Masuth wird am 21. März 2019 mit klavierbegleitetem, scharfem Witz die Ich-Gesellschaft aufs Korn nehmen. Am 29. November 2019 kommt Philipp Weber mit neuem satirischen Verbraucherschutzhumor nach Güstrow. Karten gibt es in der Bibliothek.