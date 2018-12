Bützow : Kettensägen geklaut

von svz.de

17. Dezember 2018, 20:20 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen für einen schweren Diebstahl. In der Nacht zu Montag warfen Unbekannte gegen 2 Uhr mit einem Fahrradständer die Schaufensterscheibe eines Unternehmens in der Tarnower Chaussee ein. Die Täter nahmen mehrere Kettensägen mit. Der Gesamtschaden beträgt rund 7500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dieser Straftat stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Kripo im Polizeirevier Bützow oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.