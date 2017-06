Bützow : Kinderfest in der Miniaturstadt

vergrößern 1 von 1 Foto: Veranstalter 1 von 1

Zum großen Kinderfest wird am Sonntag in die Bützower Miniaturstadt eingeladen. Es steht unter dem Motto „Bauerntag – rund um die Landwirtschaft“. Dafür haben die Mitglieder des Miniaturstadtvereins und viele weitere Helfer wieder eine Menge vorbereitet. Los geht das bunte Treiben um 10 Uhr, geplant ist das Fest bis 17 Uhr.

„Wir haben wieder viel vorbereitet, damit die Familien gemeinsam einen entspannten Tag mit und bei uns verbringen können“, sagt Birgit Czarschka, Vorsitzende des Fördervereins Miniaturstadt Bützow. Da es in diesem Jahr um die Landwirtschaft geht, können die Gäste sich auf Fahrten mit einem großen Trecker freuen. „Dann können die Kinder einmal sehen, wie es sich so hoch oben im Straßenverkehr anfühlt und wie feinfühlig die Lenkung ist“, sagt Birgit Czarschka. Der Bauernverband wird selbst auch vor Ort sein und frische Milch anbieten. Wer sich selbst einmal am Melkschemel versuchen möchte, hat dort ebenfalls die Chance. Außerdem bringt der Verband ein Kalb zum Streicheln mit.

Dass es in diesem Jahr in der Miniaturstadt tierisch zugehen wird, dafür sorgt auch der Rassekaninchenzüchterverein und Poppe Gerken. Sie zeigen den Gästen ihre Tiere.

Und darauf können sich die Besucher besonders freuen: „Dieses Jahr haben wir erstmals einen Kletterparcours aus Berlin bei uns“, erzählt Birgit Czarschka. Dort können schwindelfreie Besucher dann Geschick und Kletterleistung beweisen. Neben den neuen Attraktionen wird auch ein Glücksrad aufgestellt, es gibt Kinderschminken, eine Hüpfburg, Reiten auf Pony und Pferd sowie das beliebte Autorennen. „Wir haben drei ferngesteuerte Autos, mit denen um die Wette gefahren werden kann. Wer möchte kann auch sein eigenes Auto mitbringen“, sagt die Vorsitzende. Der Sieger des Rennens bekommt dann einen kleinen Preis.

Bei einer kleinen Bastelstrecke haben die Kleinen außerdem die Chance, sich selbst kreativ auszuprobieren und zum Beispiel eigene Armbänder für sich oder die Eltern zu kreieren.

Außerdem bieten die Mitglieder des Fördevereins der Miniaturstadt ein kleines Theaterstück, bei denen sie selbst auf der Bühne stehen. „Dieses Jahr ist es das Märchen von Schneewittchen und den sieben Zwergen. Wir sind schon fleißig am Proben“, so Birgit Czarschka.

Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Neben Fleisch vom Grill wird es Fisch und Käse aus der Region geben. Auch Kuchen darf nicht fehlen, ebenso wie viele Sorten selbstgemachtes Eis.

von Tore Degenkolbe

erstellt am 02.Jun.2017 | 09:00 Uhr