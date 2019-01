Bützow : Kinoabend: Hilfe für Frau Ella

Heute Kinofilm-Abend im Kultursalon

von svz.de

02. Januar 2019, 21:36 Uhr

„Kino im Kultursalon“ heißt es heute ab 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) wieder beim Bützower Verein Pferdemarktquartier. Gezeigt wird „Frau Ella“, eine deutsche Komödie aus dem Jahr 2013. Der Streifen ist ein so genannter Road-Movie. Die Handlung findet also viel auf der Straße statt – ein Bild für die Suche nach Freiheit und eigener Identität. Zum Inhalt: Sascha ist schockiert, als er erfährt, dass seine Freundin Linda schwanger ist. Prompt baut er mit seinem Taxi einen Unfall und landet verletzt im Krankenhaus. Dort teilt er sich ein Zimmer mit der charmanten älteren Dame Ella, die sich einer schweren OP unterziehen muss. Mit einigen Kenntnissen aus seinem abgebrochenen Medizinstudium entführt Sascha Frau Ella und bewahrt sie so vor einer unnötigen Operation. Als Frau Ella dann erzählt, dass ihre einzige große Liebe in Frankreich wohnt, entschließt sich Sascha, Frau Ella zu helfen, den Mann ihrer Träume noch einmal zu treffen. Und er lernt so ganz nebenbei Einiges über das Leben und die Liebe.