Qualitz : Klassik und Rockmusik locken

Veranstaltungen am Wochenende in der Region.

von Ralf Badenschier

12. Juli 2019, 12:00 Uhr

Sonne, Strand und Meer. Ob dafür an diesem Wochenende das Wetter mitspielt? Das wissen wir nicht. Alternativ gibt es eine Reihe von Veranstaltungen in der Region, die vielleicht locken.

Musikalische Raritäten

Los geht es bereits heute Abend. Unter dem Motto „Perle Rokoko“ erklingen ab 19.30 Uhr in der Qualitzer Kirche Kompositionen der Klassik und des Barock. Es musizieren die Geraer Kammersolisten Andreas Knoop (Flöte), Annegret Knoop (Violine), Robert Hartung (Viola), Federico Mampaey (Violoncello) sowie Renate Zimmermann (Cembalo). „Auf dem Programm der fünf Musiker stehen kompositorische Raritäten aus dem facettenreichen Oeuvre der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts“, teilt Ernst Schützler mit. Aus den damaligen Musikzentren London und Berlin, Mannheim und Wien erklingen Werke von Tommaso Giordani, Johann Gottlieb Janitsch, Carl Stamitz, Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Anton Hoffmeister. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Nach dem Konzert sind die Gäste in den Pfarrgarten der Schützlers eingeladen.

Malweiber

Nach einer kurzen Pause gibt es ab Sonnabend eine neue Sonderausstellung im Bützower Kunsthaus. „Die Malweiber von Schwaan“ ist der Titel und der Name ist Programm. Denn gezeigt werden Arbeiten der drei Künstlerinnen Lisa Jürß, Schwaan, Luise Hartmann, Rostock, und Lydia Kalt, Pinnow. Seit mehr als zwei Jahrzehnten treffen sich die drei Frauen in Schwaan, um mehrere Wochen lang ihrer Leidenschaft zu frönen. Was dabei in den zurückliegenden zehn Jahren entstanden ist, können Besucher erfahren. Die Vernissage beginnt am Sonnabend um 15 Uhr.

Workshop

Schweißen und Flexen heißt es am Sonnabend wieder beim Allerhandverein in Qualitz. Der lädt zu einem Workshop mit der Metallbildhauerin Takwe Kaenders

ein. Los geht es um 11 Uhr. Ein Angebot für Anfänger und Fortgeschrittene unter professioneller Anleitung. Zwischendurch gibt es ein „Süppchen“ zur Stärkung. Für den Workshop sind fünf Stunden eingeplant.

Open-Air-Konzert

„We will rock you.“ Gesagt, getan! Die Musiker von „Rockvalley“ aus Rostock folgen diesem Leitspruch beim Open-Air-Konzert morgen Abend im Gutshaus-Park in Moisall. Die Band lässt jede Bühne beben. Von AC/DC und Van Halen über die Foo Fighters bis hin zu Metallica. Wer Rockmusik liebt, wird hier nicht enttäuscht. Karten gibt es unter Telefon 038464/22 99 22, im Netz unter www.moisall.com oder an der Abendkasse.

Orgel trifft Trompete

Fortgesetzt wird die Sommermusikreihe mit „Himmlische Musik“, die am Sonntag ab 17 Uhr in der Stiftskirche erklingt. Tobias Berndt an der Orgel und Hannes Maczey mit Barock- und Piccolotrompete bringen Werke unter anderem von Händel, Bach, Purcell und anderen zu Gehör. Der Eintritt ist frei.