Schwaan : „Kollege Hund“ stets mit dabei

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

„Kollege Hund“ ist ein ein bundesweiter Aktionstag des Deutschen Tierschutzbundes. Am 29. Juni findet er zum zehnten Mal statt. Auch der Schwaaner Tierschutzverein beteiligt sich in diesem Jahr wieder . „Es ist das fünfte Mal“, sagt Vereinsvorsitzender Manfred Poniatowski.

Der Tag dient dazu, den Büroalltag mit dem eigenen Hund auszutesten. Hintergrund der Aktion ist, dass sich viele Menschen aufgrund ihrer beruflichen Situation scheuen, einen Hund bei sich aufzunehmen. Der Deutsche Tierschutzbund will zeigen, wie gut sich Hund und Beruf vereinbaren lassen und so Hunden aus dem Tierheim eine Chance bieten.

„In den vergangenen zehn Jahren haben jährlich rund tausend Unternehmen den Versuch mit tierischen Kollegen gewagt. In vielen Fällen hat der Aktionstag sogar dafür gesorgt, dass Hunde nun dauerhaft mit ins Büro dürfen. „Ein Umdenken – speziell bei den Unternehmen – ist natürlich auch eine große Chance für die vielen Hunde im Tierheim“, sagt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.

Am Aktionstag selbst wird sich auch Manfred Poniatowski wieder auf den Weg zu den arbeitenden Hundebesitzern machen, die sich an der Aktion beteiligen. „Im vergangenen Jahr waren es vier. Ich hoffe, dass in diesem Jahr einige hinzukommen“, sagt der Vereinschef. Denn er wisse, dass es viel mehr Vierbeiner in Schwaan gibt, die bei Herrchen oder Frauchen mit auf Arbeit sind. Die Tierhalter sollten einfach den Mut haben, sich zu melden. „So können sie anderen zeigen, dass es eine tolle Sache ist, sich Mensch und Tier gleichermaßen wohl fühlen.“

So wie zum Beispiel Emma. Vor sechs Jahren kam die Australian-Shepherd-Hündin zu Carola Zietz. Und vom ersten Tag an ist Emma mit im Buchladen, den die Niendorferin am Markt in Schwaan betreibt. Für Manfred Poniatowski ist das ein tolles Beispiel für das Anliegen des Aktionstages. In den letzten zehn Jahren beteiligten sich Firmen aus den verschiedensten Branchen: Anwaltskanzleien, Ingenieur- und Architekturbüros, Reise- und Versicherungsbüros, Einrichtungen der Jugendhilfe und Altenpflege. Mitarbeiter, die selbst keinen Hund besitzen, können ihre Liebe zum Vierbeiner entdecken und Berührungsängste abbauen. Im Rahmen des Aktionstages können Unternehmen die Idee „Hund am Arbeitsplatz“ austesten.

Wer sich und seine Firma für den 29. Juni anmelden möchte, kann sich das Anmeldeformular unter www.kollege-hund.de herunterladen oder sich beim Tierschutzverein Schwaan per Telefon unter 03844/81 19 02 melden.









von Ralf Badenschier

erstellt am 08.Jun.2017 | 05:00 Uhr