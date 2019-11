Bützow : Kommen Sie ruhig herein!

von Ralf Badenschier

06. November 2019, 05:00 Uhr

Gerade erst sind die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen der Freien Schule Bützow abgeklungen, da steht der nächste Höhepunkt an. Die Einrichtung in Trägerschaft der Lebenshilfe lädt für Sonnabend, 9. November, von 9.30 bis 12.30 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Sowohl in der Pfaffenstraße als auch am Rathaus sind neugierige willkommen. Lennard, Otis (Foto) und weitere Mitschüler freuen sich schon. Der Tag ist gespickt mit vielen bunten Programmpunkten. Schüler werden durch die Räumlichkeiten führen, die Pädagogen Rede und Antwort stehen.