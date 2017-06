Bützow : Kunst am alten Hafen

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Menzel 1 von 1

„Galerie“ steht nicht auf dem auffälligen Schild an der Einfahrt zur Textilreinigung und Wäscherei in der Speicherstraße 11a in Güstrow. Dafür das Versprechen, dass man in dem seit 2012 in dem gelb getünchten Hallenbau ansässigen Dienstleistungsunternehmen Kunst vorfindet. Mittlerweile sogar die vierte Ausstellung: Frank Chlouba aus Bützow zeigt 32 in Acryl oder Mischtechnik ausgeführte Bilder.



Künstlern der Region eine Plattform bieten

„Galerie“ kommt auch Geschäftsführer Michael Trost nicht über die Lippen, obwohl mit dem langen Gang und dem geräumigen Versammlungssaal gute Voraussetzungen für Ausstellungen gegeben sind. Auf die Idee, in der Wäscherei Kunst zu zeigen, kam er eher durch Zufall. Für die Präsentation der Langzeitstudie der Grundschullehrerin Barbara Seemann, die eine erste Klasse über viele Jahre mit der Kamera begleitet hatte, brauchte es 2015 einen großen Raum. Michael Trost bot die Wäscherei an und stellte die Porträts aus. Die Resonanz war so groß, dass der Geschäftsführer beschloss, Künstlern der Region künftig Ausstellungen zu ermöglichen. Inzwischen hat er auch 100 Wechselrahmen angeschafft, die bei Bedarf zur Verfügung stehen.

„Von Mal zu Mal werden die Arbeiten der Künstler mehr angenommen“, bestätigt Trost. Manche Kunden würden gezielt nach einer neuen Ausstellung fragen, sogar kleine Gruppen hätten sich schon zu Kunstgesprächen im Versammlungsraum verabredet. Zwei renommierte Wäscher-Fachzeitschriften berichteten ausführlich über den ungewöhnlichen Ort für Kunst. „Kultur in Güstrow und in der Textilpflege“ überschrieb das eine Blatt seinen Beitrag, „Mit Kunst zu neuen Kunden“ das andere. „Dabei wird nicht nur unsere Wäscherei, sondern auch die Stadt mit Barlach, dem Dom oder dem Schloss vorgestellt“, freut sich der Geschäftsführer, der seine Fühler zu Künstlern in der Region ausstreckt.

Den Kontakt mit dem Bützower Frank Chlouba vermittelte die Güstrowerin Marianne Bludau. Der Maler, der seine Werke bisher in der Kulturmühle Kölln und in Bützow zeigte, stellt zum ersten Mal in der Barlachstadt aus. Vorher hatte er sich die Räumlichkeiten genau angesehen. „In dem langen Gang habe ich kleinformatigere Bilder gehängt, im Versammlungsraum dagegen größere in einer luftigen Anordnung. So hat jede Arbeit genug Platz, um auf den Betrachter zu wirken“, sagt der Künstler.

Zu sehen sind Frank Chloubas Bilder bis zum 30. Oktober zu den Geschäftszeiten der Textilreinigung und Wäscherei. Das ist montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr. Ab November werden Arbeiten der Teterower Künstlerin Anja Brachmann gezeigt. Und auch Chlouba hat schon einen Anschlusstermin gefunden. Seine Bilder gehen dann nach Parchim.









von Christian Menzel

erstellt am 07.Jun.2017 | 05:00 Uhr