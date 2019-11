Bützow : Leuchtende Sterne wandern zur Feuerwehr

Hunderte Kinder und Erwachsene, die Laternen tragen, sorgten am Mittwochabend für eine besondere Stimmung in Bützow.

von Ralf Badenschier

07. November 2019, 05:00 Uhr

Hunderte Kinder und Erwachsene, die Laternen tragen, sorgten am Mittwochabend für eine besondere Stimmung in Bützow. Die Freiwillige Feuerwehr Bützow hatte zum ersten Mal zu einer Sternlaternen-Wanderung eingeladen. Die Kitas sowie die beiden Grundschulen fanden die Idee Spitze. Die kommt aus Bützows Partnerstadt Eckernförde. „Dort lädt die Feuerwehr seit Jahren zum Sternenlaternen-Marsch ein“, erzählt Bützows stellvertretender Wehrführer Alexander Kraak. In Bützow wurde daraus die Sternwanderung. Zum Abschluss mit Technik anschauen, Lagerfeuer und Würstchen.