Qualitz : Malen, töpfern, therapieren

Dorit Lilienthal nimmt am Tag der offenen Töpferei teil und bietet ab Mai Kurse an.

von Frank Liebetanz

07. März 2019, 12:00 Uhr

Der Hund bellt, als die Klingel Besuch ankündigt. Dorit Lilienthal kommt barfuß an die Tür. Nach angemessenen Streicheleinheiten für den Vierbeiner kommt das Gespräch auf den 14. Tag der offenen Töpferei an diesem Wochenende. Genau genommen sind es ja zwei Tage, denn sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag öffnen insgesamt 20 Werkstätten im Landkreis Rostock von 10 bis 18 Uhr bei dieser bundesweiten Veranstaltung ihre Pforten.

Von Anfang an beteiligt sich die 49-jährige Dorit Lilienthal an dieser Aktion. Sie wohnt und arbeitet seit Anfang der 2000er-Jahre am Kirchberg 20 in Qualitz . „Ich wollte schon immer aufs Land“, sagt sie. Die Ruhe. Und die Natur. Außerdem arbeitet die gelernte Töpferin nach einem Studium drei Tage in der Woche in einer Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychologie in Rostock.

„Bildhauerin wollte ich werden. Oder etwas Soziales.“ Diese Interessen kann sie in ihren beiden Berufen verbinden. In der Tagesklinik bietet sie fast nur Maltherapie an. „Da staune ich immer wieder, was Bilder aussagen können.“

Bei der Keramik setzt sie in der vergangenen Zeit mehr auf Freiland-Objekte. „Weil ich selber mehr Gärtnerin geworden bin und gerne Keramik im Garten habe“, erklärt die Qualitzerin. Auch am Wochenende wird sie diese Objekte zeigen. Dorit Lilienthal geht auch neue Wege. Nach einer Weiterbildung in Hannover hat sie aufgrund des Feedbacks beschlossen, Kurse anzubieten. „Es entwickelt sich. Der Impuls hat im Prinzip gereicht“, sagt sie mit einem Lächeln.

Sie will Räume im Wirtschaftsgebäude des Klosters Rühn anmieten und ab Mai dort in selbst gestalteten Räumen Interessierten Töpfern und Ausdrucksmalerei anbieten. Bis zu sechs Teilnehmer können die Keramik-Kurse besuchen, eine kleine Töpferscheibe hat sie dafür bereits angeschafft. Malerei will Dorit Lilienthal nach Vereinbarung mit bis zu vier Interessenten starten.

Der Zeitpunkt ist günstig, weil der Brennofen im Bützower Gymnasium kaputt ist und viele Bützower deshalb zur Volkshochschule nach Güstrow fahren, um dort an Töpferkursen teilzunehmen. Dorit Lilienthal berichtet, bei ihr seien Anfragen wegen Kursangeboten eingegangen. Neuer Schwung und der nahende Frühling: Das passt gut zusammen.