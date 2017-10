Raum Bützow : Mann aus Untersuchungshaft ausgebrochen

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

von Stefan Tretropp

erstellt am 22.Okt.2017 | 13:04 Uhr

Einen Tag nach der spektakulären Flucht eines Häftlings aus einem Bützower Krankenhaus am Samstag sind nun, am Sonntag, weitere Details bekannt geworden. Demnach handelt es sich bei dem Flüchtigen um einen 44-jährigen Mann, der einen Tag zuvor - am Freitag - zusammen mit einer 34-jährigen Begleiterin in einem Güstrower Markt Kleidung und Kosmetika stahl und den Detektiv mit Messern bedrohte.

Der 44-Jährige wurde daraufhin am Samstag einem Haftrichter vorgestellt, der Untersuchungshaft anordnete. Dies bestätigte ein Polizeisprecher.

Bei der vorangegangenen medizinischen Untersuchung in einem Bützower Krankenhaus nutzte der Mann einen unbeobachteten Moment und flüchtete aus einer Seitentür.

Es schloss sich eine Großfahndung durch das Bützower Stadtgebiet an, an der zahlreiche Polizisten aus Güstrow, Bützow, Sanitz und auch Rostock beteiligt waren. So versteckte sich der in einem weißen Overall bekleidete Flüchtige unter anderem in einem Schuppen und durchquerte sogar die Warnow schwimmend. Kurz darauf konnten Polizisten den Mann dann doch überwältigen und in Obhut nehmen.