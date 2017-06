Schwaan : Mehr Raum für Kunst und Grünes

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Das Grundstück des ehemaligen Gaswerks in Schwaan geht in den Besitz der Stadt über. Den Beschluss haben die Stadtvertreter einstimmig gefasst. Finanziell fällt dadurch kein größerer Posten an, da kein Grundstückspreis fällig wird. „Die Hansewerk AG übergibt es uns so“, sagt Bürgermeister Mathias Schauer (UWS).

Das Gelände schließt sich direkt an den Park hinter der Kunstmühle an. In Zusammenarbeit mit dem Museum soll es so erschlossen werden, dass wieder ein fußläufiger Anschluss in die Schwaaner Innenstadt entsteht. „Das ist jetzt alles in der Planung. Es gibt bestimmte Wunschvorstellungen für die Gestaltung, die Details müssen jetzt aber alle erst einmal abgestimmt werden“, sagt Heiko Brunner, Leiter der Kunstmühle. Eine ähnliche Gestaltung wie im bereits erschlossenen Parkgelände, das derzeit von Skulpturen regionaler Künstler bevölkert wird, ist laut Brunner durchaus denkbar. „Wir werden sicherlich auch Kunst installieren.“ Außerdem solle es Parkplätze für die Anwohner in der Bergstraße geben.

Bis das Grundstück gestaltet werden kann, dauert es allerdings noch. Denn erst einmal müssen dort Teile eines Gebäudefundaments entfernt werden. Da muss die Stadt dann doch in die Tasche greifen. „Wir müssen dafür Kosten von 100 000 bis 150 000 Euro einplanen“, sagt Mathias Schauer. Auch der Ausbau der geplanten Parkanlage ist ein beträchtlicher Kostenfaktor. Deswegen hat sich die Stadt schon mit dem Landeswirtschaftsministerium in Verbindung gesetzt. „Wir haben nachgefragt und die Antwort bekommen, dass es generell möglich ist, das Projekt gefördert zu bekommen“, berichtet der Bürgermeister.

Die Ausformung der Pläne wird in den kommenden Wochen konkretisiert. „Wir müssen jetzt erst einmal feststellen, was überhaupt machbar ist“, betont Heiko Brunner.

von Christina Milbrandt

erstellt am 23.Jun.2017 | 08:00 Uhr