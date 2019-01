Morgendämmerung auf der Warnow

von Ralf Badenschier

15. Januar 2019, 07:41 Uhr

Nein, die Warnow ist nicht nur interessant, wenn die Temperaturen über 20 Grad Celsius sind und das Wasser Abkühlung verspricht. Der Reiz ist einfach nur anders. Denn dieser Tage versprüht die Warnow eine Ruhe, die sie im Hochsommer nicht hat. Und das hielt SVZ-Leser Remo Wenzel mit einem Foto fest. Während einer Bootstour am Morgen habe er dieses Foto geschossen. Liebe Leser, haben auch Sie einen schönen Schnappschuss aus der Natur, dem Alltag oder etwas Kuriosem? Dann senden Sie uns das Foto gern per Mail an buetzow@svz.de oder kommen Sie in der Redaktion in der Gödenstraße 17 vorbei.