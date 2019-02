gÜSTROW : Musik für Babys in Südstadt

von svz.de

25. Februar 2019, 19:43 Uhr

Musikalisch mit seinem Baby oder Kleinkind spielen und somit zum Wohlbefinden des Kindes sowie zu seiner allgemeinen Entwicklung beitragen – das können interessierte Eltern ab dem 8. März freitags in der Zeit von 11 bis 12 Uhr im Awo-Familien-, Freizeit- und Lernberatungszentrum in Güstrow. Es wird gesungen, getanzt und gemeinsam auf einfachen Instrumenten musiziert. Darüber hinaus gibt Kursleiterin Ariane Schwerdt Anregungen für das musikalische Spiel zu Hause. Willkommen sind Eltern mit ihrem Baby/Kleinkind im Alter von drei bis 24 Monaten. Anmeldungen unter 03843/84 24 00 oder per E-Mail an fflz@awogue.de.