Riot Teddy : Musik für ein großes Publikum

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schlieter 1 von 1

Nachdem die aus Bützow stammende Band „Riot Teddy“ im vergangenen Jahr auf vielen Konzertbühnen der Region zu sehen war, ist es in der ersten Jahreshälfte von 2017 vergleichsweise still um die vier Musiker gewesen. Jetzt melden sich die Jungs zurück – mit zwei Singles, die ab morgen auf den einschlägigen Onlineportalen wie Amazon oder Spotify verfügbar sein werden. „Gleich nach dem Aufstehen wird sich das jeder, der mag, anhören können“, sagt Rhythmusgitarrist Florian Schulz. Die beiden Lieder „Groupie“ und „Laut wie Sirenen“ haben die Bandmitglieder zusammen geschrieben. „Das sind Gemeinschaftsprojekte“, betont Schlagzeuger Felix Schulz.

Mit den beiden Titeln bleibt die Band ihrem rockigen Stil treu, verrät Felix Schulz. Für den Song „Groupie“ gab es Unterstützung von der Rostocker Combo „Sippel“, die im Tonstudio eine Bläserspur eingespielt hat. „Wir haben beide Songs auch schon live gespielt. Sie kamen richtig gut an. Vor allem als ,Sippel‘ zu uns auf die Bühne kam, war es ein Knaller“, erzählt Robert Markfeld, der derzeit den Part des Sängers bei „Riot Teddy“ übernimmt.

In Sachen Auftritte lässt es die Band in diesem Jahr auch weiterhin ruhig angehen. So seien ein paar Auftritte geplant, unter anderem auf privaten Veranstaltungen, aber konkrete Daten hätten sich bislang noch nicht ergeben, sagt Felix Schulz. „Hauptsächlich wollen wir die Zeit zum Schreiben von neuen Songs nutzen. Wir wollen bis Ende des Jahres Material für ein langes Album zusammenhaben“, so der Schlagzeuger .

Das Verfassen und Komponieren neuer Songs fällt der Band nicht schwer. „In den letzten Monaten lief es sehr gut. Wir haben aber festgestellt, dass es nicht so klappt, wenn wir krampfhaft versuchen, etwas Neues zu machen. Das beste Material ergibt sich aus spontanen Situationen“, erzählt Bassist Martin Krey, der 2016 zu „Riot Teddy“ gestoßen ist. Konkrete Pläne dazu, wie das Album am Ende gestaltet und bestückt werden soll, gibt es noch nicht. Doch so viel sei verraten: Es sollen neben den typischen temporeichen Nummern auch ein oder zwei eher ruhigere Melodien darauf erscheinen. „Das haben wir uns fest vorgenommen“, sagt Felix Schulz.

Noch vor dem Gang ins Studio steht für „Riot Teddy“ aber ein anderes Projekt an: Im Sommer will die Band ein Musikvideo drehen. „Wir sind gerade in der Planungsphase. Wir freuen uns sehr darauf. Seitdem wir angefangen haben, ist das eine Sache, die wir unbedingt machen wollen“, so Robert Markfeld.

von Christina Milbrandt

erstellt am 13.Jun.2017 | 10:00 Uhr