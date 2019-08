Bützow : Neue Einblicke auf SVZ-Sommertour

Zahlreiche Leser machten sich ein eigenes Bild.

von Frank Liebetanz

12. August 2019, 05:00 Uhr

Zehn Mal hat die Lokalredaktion der Bützower Zeitung ihre Leser in diesem Sommer eingeladen, gemeinsam interessante Orte und Menschen aufzusuchen. Manche Erlebnisse werden vermutlich lange im Gedächtnis bleiben.

Zum Beispiel der Besuch im Hansa-Rostock-Wohnzimmer gleich zu Beginn der diesjährigen Sommertour. Die Kinder Moritz und Theo dürfen im Presseraum des Fußball-Drittligisten dort sitzen, wo sonst Verantwortliche den Journalisten Rede und Antwort stehen. Und die erwachsenen Gäste der SVZ freuen sich über lockere Gespräche mit Axel Schulz, dem Koordinator Sport im Verein.

Einen Ausflug in die Schwaaner Geschichte gab es beim Besuch der „ollen Apteik“. Auch hier erfreuten sich die SVZ-Leser an der humorigen Wissens-Vermittlung. Großes Interesse hatten einige Bützower, was Poppe Gerken mit dem Bahnhof vor hat. Und auch die Alte Badeanstalt am Bützower See, die fast sechs Jahre lang leer stand, interessiert die Einheimischen. Erinnerungen werden wach und die neuen Besitzer Elisabeth Lange und Frank Linde geben gern Auskunft über ihr Projekt. Zuvor hatte Fritz Hoßmann SVZ-Leser im Drachenboot über den Bützower See geführt und auf diese Weise einen ganz anderen Blick auf die Stadt ermöglicht.

Sehr beliebt ist auch die Führung durch die Produktionsstätte der Pasta-Manufaktur in Niendorf. Patrick Grümmert und sein Team stellen hier 25 Tonnen Nudeln im Jahr her. Weitere Stationen waren unter anderem die Burg in Kurzen Trechow und die Agrargenossenschaft Groß Grenz.