Gnoien/Teterow : Neue Kurse der Volkshochschule

von svz.de

07. Januar 2019, 07:39 Uhr

Fröhlich und bewegt mit historischen griechischen und israelischen Tänzen in den Frühling – das bietet die Volkshochschule Güstrow ab dem 22. Januar im Haus der Vereine in Gnoien an. Maria Mohr weckt zunächst durch freies Tanzen nach Wunschmusik das Körpergefühl. Dann stellt sie die Lieder und Tanzschritte vor. Der Kursus ist für alle geeignet, die Musik und Tanzen mögen. Das Alter ist egal. Bereits am 15. Januar startet ein Qigong-Kursus im Begegnungszentrum Teterow. Qigong kommt aus China und ist wesentlicher Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin. Anmeldungen unter www.vhs-lkros.de oder 03843/75 54 02 10.