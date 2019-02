Bützow : Neustart für die Ampeln

Streckenkontrolle behebt Schaden nach Anruf der Redaktion

von svz.de

20. Februar 2019, 18:38 Uhr

Kein Grün, kein Gelb, kein Rot: Bis gestern Vormittag gegen 10.15 Uhr waren die Ampeln an der Kreuzung Wismarsche Straße/Kühlungsborner Straße/ Karl-Marx-Straße außer Betrieb. Die Streckenkontrolle der Straßenmeisterei Güstrow fuhr nach einem Anruf der Lokalredaktion Bützow zur Kreuzung und behob den Schaden. „Warum die Lichtsignalanlage ausfiel, wissen wir auch nicht“, sagte Gerald Hein später. Der technische Angestellte der Straßenmeisterei berichtete, dass in so einem Fall zunächst das Computersystem neu gestartet werde. Läuft wieder alles, war es das. Ansonsten müsse ein Fachmann ran.