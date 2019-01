Neujahrskonzert : Pasternack rockt Bützow

Jazz-Musiker gab traditionelles Neujahrskonzert in der Stiftskirche

von Christian Jäger

07. Januar 2019, 07:37 Uhr

„Wir freuen uns sehr, traditionsgemäß in Bützow zu sein“, sagte Andreas Pasternack gestern Abend. Er und seine Bandkollegen waren einmal mehr in der Stiftskirche zu Gast und ließen das Neujahrskonzert, zu dem erneut der Förderverein Stiftskirche Bützow einlud, zu einem Erlebnis werden. Mit Charme und Witz – und natürlich toller Musik – zogen Pasternack und Co. die Bützower voll in ihren Bann. Die Stiftskirche war ausverkauft. Das Gotteshaus präsentierte sich seit Jahren beim Neujahrskonzert ohne Baugerüste oder Verhüllungen, wodurch der Klang noch einmal etwas imposanter wurde.