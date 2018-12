Warnow : Pfingstsonntag an die Wahlurne?

Warnow plädiert für neuen Termin

von Christian Jäger

16. Dezember 2018, 20:38 Uhr

Alle Einwohner sind im kommenden Jahr gefragt, wenn die Kommunalwahlen anstehen. Die Landesregierung hat die Wahl mit dem 26. Mai 2019 terminiert. Dann werden in allen Gemeinden in MV neue Gemeindevertretungen gewählt. Dem Landes- und Kommunalwahlgesetz zu Folge würde eine Stichwahl für das Amt des Bürgermeisters – so sie denn überhaupt nötig wird – zwei Wochen später, also am 9. Juni 2019 erfolgen. Allerdings fällt dieser Tag auf Pfingstsonntag. Zudem sind dann Ferien. Das könnte eine niedrigere Wahlbeteiligung bedeuten. Um dem entgegenzuwirken, soll der Termin einer Stichwahl um eine Woche auf den 16. Juni 2019 verschoben werden. Die Gemeinde Warnow stimmte diesem Vorschlag der Verwaltung nun zu. Denn: „Wer will an einem Feiertag schon wählen gehen?“, fragte Warnows amtierender Bürgermeister Lutz Ritter.

Alle Gemeinden (bis auf Bützow mit einem hauptamtlichen Bürgermeister) haben über die Terminverschiebung abzustimmen, da jede Gemeinde einen Wahlbezirk darstellt. Das bedeutet auch, dass sich Gemeinden dagegen entscheiden können. Dann hätten sie aber auch die entsprechenden Konsequenzen zu tragen, erläutert Frank Endjer, amtlicher Wahlleiter. Da wären neben der vermutlich geringeren Wahlbeteiligung auch die Kosten für die Bekanntmachung. Letztlich könnte auch der Landkreis eine Anordnung über den Kopf der Gemeinde hinweg erlassen.