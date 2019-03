Güstrow : Polizei hat Vorfahrt und Gurte im Blick

von svz.de

01. März 2019, 20:05 Uhr

Im März wird das Polizeipräsidium Rostock das Thema „Vorfahrt, Vorrang und Rückhaltesysteme“ in den Fokus stellen und kündigt verstärkte Kontrollen an. Das Missachten von Vorfahrts- und Vorrangregelungen zählt nach wie vor zu den Hauptunfallursachen. So kam es im Jahr 2017 im Bereich des Polizeipräsidiums dadurch zu 462 Verkehrsunfällen mit Personenschaden. 76 Verkehrsteilnehmer wurden schwer verletzt. Fehlerhaftes Verhalten im Hinblick auf Gurte und Rückhalteeinrichtungen für Kinder wurde in 12 404 Fällen festgestellt.

Durch die verstärkten Kontrollen zum Thema „Vorfahrt, Vorrang und Rückhaltesysteme“ im März sollen Autofahrer entsprechend sensibilisiert werden. Die Beamten werden gern mit den Verkehrsteilnehmern ins Gespräch kommen, heißt es.