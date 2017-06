Bützow : Raritäten aus dem Keller

vergrößern 1 von 2 Foto: Gottfried Hägele 1 von 2

Stöbern, feilschen, auf die Suche nach Raritäten gehen – all das konnten Menschen der Region am Sonntag in Bützow gleich doppelt. Denn sowohl am Pferdemarkt als auch in der Gartenstraße fanden Flohmärkte statt.

Der Verein Pferdemarktquartier veranstaltet solche Märkte schon länger. „Aber es wurde das erste Mal gemeinsam mit der Gartenstraße beworben“, sagt Vereinsvorsitzender Gottfried Hägele. Am Pferdemarkt sollen in Zukunft zweimal jährlich Flohmärkte stattfinden, da der Sonntag wieder zeigte: Die Leute mögen das. „Viele waren von der Atmosphäre begeistert“, so Hägele. Das Besondere war nämlich, dass keine kommerziellen Händler mit ihren Transporter vorfuhren, sondern alle Stände von Menschen der Region waren, die Ausgedientes oder Ungeliebtes aus dem Keller holten. So wurde es weit mehr als „nur“ ein Flohmarkt. Die Besucher blieben stehen, freuten sich darüber, sich zu sehen und kamen ins Gespräch – „und genau das ist die Absicht des Vereins“, sagt Hägele. 24 Anbieter machten den Besuchern Dinge von Kinderspielzeug, über Werkzeug und alte Computer bis hin zu elektrischen Lampen schmackhaft. „Es waren auch Raritäten dabei“, so der Vereinsvorsitzende.

Bei zurückliegenden Märkten habe es laut Gottfried Hägele auch schon mehr Hobby-Händler gegeben. Ein möglicher Grund, warum es dieses Mal weniger waren: „Wir haben Juni, da ist das Unkraut hoch und viele müssen in den Garten.“

Zudem fand parallel ein weitaus größerer Flohmarkt in Mühlengeez statt. Aber: „Über Kundschaft hat sich keiner beklagt, es waren immer Leute da.“

Der nächste Flohmarkt am Pferdemarkt wird übrigens am 8. Oktober stattfinden. Der Verein plant, in Zukunft immer am zweiten Sonntag im Juni sowie am zweiten Sonntag im Oktober einen Flohmarkt anzubieten.

von Christian Jäger

erstellt am 12.Jun.2017 | 21:00 Uhr