Karneval : Rühner feiern bis zum Schluss

Mit vier Veranstaltungen hat der Kulturverein in diesem Jahr wieder ein tolles Programm auf die Beine gestellt.

von Juliane Hinz

01. März 2020, 19:00 Uhr

Auch wenn der Karneval für dieses Jahr offiziell schon zu Ende ist, haben die Rühner am Wochenende noch einmal ausgelassen gefeiert. Der Kulturverein rund um die Vorsitzende Madlen Wollenberg organisierte die vier Veranstaltungen. „Bis auf Freitag waren wir an allen Tagen ausverkauft“, sagt die Vereinschefin. Gestern gab es zum Ausklang in der Rühner Sporthalle den Seniorenfasching, bei dem auch die jüngsten Karnevalisten mit ihrer Tanzeinlage als emsige Bienchen nicht fehlen durften. „Wir haben viel positives Feedback für unser Programm bekommen“, sagt Madlen Wollenberg.

Die Rühner feiern ohne Motto. Das habe sich bewährt, weil es bunter und kreativer sei, sagt Wollenberger. Die Gäste kämen aus der ganzen Region. „Einige reisen aber auch von weiter her extra zum Karneval an“, sagt die Rühnerin. Und wenn die Menschen auch im nächsten Jahr wiederkämen, sei das das größte Lob. Rund 700 Faschingsfans feierten über das Wochenende mit den Karnevallisten in der Rühner Sporthalle.