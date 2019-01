Schnelles Netz für die Dörfer

von svz.de

29. Januar 2019, 19:38 Uhr

„Jeder fünfte Telefonanschluss im Kreis Güstrow ist noch nicht DSL-fähig. Dabei warten viele Telefonkunden seit Jahren darauf, schneller und kostengünstiger durch das Internet zu surfen. Vor allem für Firmen und Unternehmer ist ein schneller Zugang zum weltweiten Netz dringend notwendig.“ Kommen Ihnen, liebe Leser, diese Zeilen bekannt vor? In der Ausgabe vor genau zehn Jahren schrieb die Bützower Zeitung sie. Die Probleme von damals sind noch heute die gleichen. Seinerzeit sollten die Kommunen Bedarfsermittlungen durchführen, um an mögliche Fördermittel zum Netzausbau zu gelangen. Inzwischen braucht es dazu keine Formulare mehr. Man muss nur mit offenen Ohren durch die Dörfer in der Region spazieren. Denn noch heute sind weite Teile des Landes abgehängt von den Weiten des world wide webs. Aktuell laufen die Planungen beim Landkreis zum Breitbandausbau. Doch der Fortschritt verzögert sich immer weiter. Es scheint nicht ausgeschlossen zu sein, dass in zehn Jahren auch auf diesen Beitrag der Serie „Vor zehn Jahren“ Bezug genommen wird...