Regionalausscheid „Jugend musiziert“ : Sechs Bützower eine Runde weiter

„Jugend musiziert“: Greta, Melika, Frieda, Wiebke sowie das Duo Magnus und Karlotta von der Bützower Arbeitsstätte der Musikschule fahren nach Neubrandenburg

von Christian Jäger

01. Februar 2018, 05:00 Uhr

Der Regionalausscheid des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ war für die Außenstelle Bützow der Kreismusikschule ein durchaus erfolgreicher Wettbewerb. Mit verschiedenen Instrumenten und in verschiedenen Altersgruppen stellten sich die jungen Bützower Eleven der Jury am Wochenende in Güstrow (SVZ berichtete).

An der Blockflöte zeigte Greta Olschewski in der Altersgruppe 2 ihr Können. Und das perfekt: 1. Preis und 25 Punkte. Dafür erhielt sie nicht nur die Höchstpunktzahl, sondern auch einen Sonderpreis. Melika Röwe (Altersgruppe 2, 1. Preis, 24 Punkte) überzeugte die Jury ebenfalls an der Blockflöte. Greta und Melika haben sich damit für den Landeswettbewerb qualifiziert. Des Weiteren präsentierten sich an der Blockflöte: Marlene Schramm (Altersgruppe 3 , 1. Preis, 22 Punkte), Nele Evert (Altersgruppe 3, 1. Preis, 22 Punkte) sowie Mala Liebert (Altersgruppe 4, 1. Preis, 21 Punkte).

Ebenfalls mit Bestwerten bestach Friede Emig an der Gitarre. In der Altersgruppe 4 erreichte sie mit 25 Punkten die maximale Wertung sowie den 1. Preis und einen Sonderpreis für die gezeigte Leistung. In der Altersgruppe 5 trat Wiebke Lüth an. Sie erhielt mit 23 Punkten ebenfalls einen 1. Preis. Beide Bützower Musikschülerinnen haben sich mit ihren Leistungen für den Landeswettbewerb qualifiziert. An der Gitarre präsentierte sich auch Friedrich Emig in der Altersgruppe 2. Er erhielt 22 Punkte und den 1. Preis.

Als Duo Streichinstrument/Klavier traten Magnus Gadinger und Karlotta Kowalski (Cello) an. Gemeinsam erreichten sie einen 1. Preis in der Altersgruppe 3 bei 23 Punkten. Auch die beiden fahren nun zum Landeswettbewerb. Ebenso Paul Schulz und Magnus Vergin stellten sich der Jury gemeinsam als Duo. Ihr Ergebnis in der Altersgruppe 4: der 2. Preis und 20 Punkte.

„Wir waren mit zwölf Schülern vertreten und sechs sind eine Runde weiter. Wenn das keine Ausbeute ist?!“, sagt Außenstellenleiterin Ulrike Lutsch voller Freude. „Da sind wir sehr stolz drauf. Auch diejenigen, die nicht weiter sind, waren super.“

Zum Landeswettbewerb am 17. und 18. März in Neubrandenburg werden die Eleven weitergeleitet, die mindestens 23 von den maximal zu erreichenden 25 Punkten erhielten. Seit einem halben Jahr haben die Bützower für ihre Vorspiele geübt. Das hätten die Lehrer mit den Schülern auch mal am Wochenende getan, verrät Ulrike Lutsch. Sie ist übrigens überzeugt davon, dass die Lehrer und Eltern wesentlich aufgeregter vor den Wettbewerben sind als die Schüler selbst. „Die Schüler zittern vielleicht vorher und am Anfang des Auftritts. Dann fährt der Körper aber runter.“ Ulrike Lutsch gewinnt sieht noch mehr positive Aspekte. Die Schüler seien nach einem solchen Wettbewerb auf einem höheren Level, weil jeder einzelne dafür hartnäckig übt. „Es sind alle sehr ehrgeizig.“

Das seien auch die Lehrer. „Ein großes Dankschön für die enorme Arbeit der Wettbewerbsvorbereitung an die Kollegen Anja Kruse–Seemann, Tamara Heßler, Ulrike Thiele und die Korrepetitoren Ute Kubeler und Hannah Stoll, die die Blockflöten-Schüler am Klavier begleiteten“ , sagt Ulrike Lutsch