Nach Anzeige bei der Polizei : SEK nimmt Mann nahe Bützow fest

von Tom Nebe

erstellt am 11.Jan.2018 | 07:33 Uhr

Bei einem Polizeieinsatz in Wolken bei Bützow haben Spezialeinsatzkräfte einen 37-Jährigen festgenommen und etliche Schusswaffen sichergestellt. Laut Polizei sei der Zugriff in der Nähe von Bützow am Mittwoch aufgrund einer möglichen Gefährdungslage erfolgt. Es sei demnach nicht auszuschließen gewesen, dass der Mann Schusswaffen einsetzt. Er sei Jäger und im Besitz diverser Waffen.

Vorausgegangen war eine Anzeige bei der Polizei. Demnach soll der Mann seiner Ex-Lebensgefährtin und deren neuen Partner gedroht haben, beide umzubringen. Er soll außerdem seinen Suizid angekündigt haben.

Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen, hieß es.